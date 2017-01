A través de 10 episodios, Genius presenta cómo un empleado de patentes imaginativo y rebelde, que no puede conseguir un trabajo como profesor ni un doctorado, resuelve los misterios del átomo y el universo. Cada episodio explora sus extraordinarios logros científicos, junto a sus relaciones personales tan complejas como pasionales. La serie está basada en el libro de Walter Isaacson Einstein: His Life and Universe, adaptado por el escritor Noah Pink.