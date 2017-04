-"Se tranquilizó y estuvimos juntos toda la noche. Cocinamos, comimos, nos sacábamos fotos… A las seis de la mañana, mientras estábamos mirando un videoclip -a los dos nos gusta la misma música- nos sacamos una foto y me dice 'la vas a publicar, ¿no?' Como con actitud agresiva. Le dije que sí, voy a la habitación, me pongo las zapatillas para salir corriendo y me cerró la puerta y me atacó con el cuchillo. Me empezó a amenazar, yo gritaba, lloraba, trataba de defenderme pero no podía porque es un chico grandote. Me pegaba patadas. Me tiré contra el respaldo de la cama y ahí es cuando me apuñala. Yo no me doy cuenta porque no lo sentí. Me amenazaba, me decía que me iba a matar, 'vas a ser mía o muerta' me decía. Me apuñaló en el tórax, en el costado izquierdo, y en el hombro".