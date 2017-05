Juliana: —Sí. En realidad, ahora tenemos mucha más conciencia de lo que nos apasiona. Me di cuenta que cuando no me gusta algo siento una sensación fea y de disgusto, y entonces trato de que todo me guste por algún lado: le encuentro una conexión, o lo veo bizarro, le busco la vuelta Cuando era más chica y no me gustaban algunas cosas, me enojaba. Vivir en este mundo de la música, del pop y del arte y de la estética, donde podemos cambiar todo el tiempo, influenciarnos por todo, me dio la elasticidad para que abrace todo. No en un sentido religioso.