—Arrancaste en la música a los nueve años, ¿te imaginaste que ibas a estar viajando por el mundo tanto tu país como lo que haces?



—Pues no. En aquellos tiempos, nunca imaginé que iba a llegar. Mi secreto para estar satisfecho siempre con lo que hago es ponerme la expectativa cerquita. Mi expectativa era que se me escuchara en este disco, y se me escuchó. Me propusieron hacer Latinoamérica y acá estoy, genial. Pero a priori no era sacarlo y editarlo en todo el mundo. Entonces, cuando te pones metas chiquititas es fácil alcanzarlas. Y tenés la sensación, porque es verdad, de que vas ascendiendo poquito a poco.