-Hay muchas cosas que están mal. La desigualdad está mal, la desigualdad tan inmensa que hay en el mundo, los mensajes de algunos personajes tan radicales me parecen incorrectos sobre todo para las nuevas generaciones, que viven escuchando y viendo que esto que está pasando es muy duro, la división que hay entre nosotros, la cantidad de murallas ideológicas que tenemos, eso me parece delicado porque deberíamos de estar juntos. La tierra es un punto diminuto en medio del universo, en vez de estar peleando entre nosotros debemos estar construyendo lazos y puentes entre nosotros para estar viviendo mejor aquí. No está pasando eso.