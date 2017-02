Es, quizás, el relato más famoso. Joey Ramone estaba perdidamente enamorado de Linda Danielle. He aquí el problema, porque Johnny también se encontraba loco por la muchacha. Lo cierto es que el guitarrista de los Ramones le ganó de mano y se casó con la mujer en cuestión. Con el corazón roto, lleno de rencor y tristeza, el sensible gigantón de Manhattan jamás pudo perdonarle tal icardeada a su compañero de banda y dejaron de hablarse durante casi 20 años. Su manera de canalizar la depresión fue componiendo obras como "Danny Says", "She's a sensation" y "The KKK took my baby away", en la que mejor se representa la disputa entre Johnny (ferviente conservador) y Joey (liberal).