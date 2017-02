"Yo creo que en el hecho de hacer música en Argentina hay un ejercicio que se llama remar… Que es así día a día. Estés o donde estés ubicado. Ya sean bandas independientes o alternativas, no nos queda más que remar. Somos un país con un sistema de funcionamiento bastante particular, complicado a veces, entonces hay que ir sorteando un montón de obstáculos y en el tiempo yo voy viendo que he pasado por diferentes etapas y hasta ahora las venimos superando y las venimos viviendo cada una en su forma y en su momento. Me parece que lo más difícil es seguir en la ruta", analizó Marcelo "Chelo" Delgado, guitarrista y cantante.