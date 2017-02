-Yo creo que es el único concepto que se puede aspirar en un mundo tan inmediato que vivimos. Quien aspira al éxito no lo puede pensar como antes como un proceso sino que tiene que pensarlo para siempre. Lo que me gustó ponerle el nombre es que hablaba del compromiso de la banda es para siempre. Si bien la banda puede separarse en cualquier momento como sucede con los proyectos, es ideal que el concepto del grupo, si bien somos un grupo de rock punk con dos guitarras, bajo, batería y dos cantantes, la idea que hacemos es que la música no pertenece a este tiempo y puede escucharse para siempre. Es una banda muy intensa en relación con sus integrantes. Eso coincide con el concepto de hacer algo profundo. Yo veo a la eternidad como algo profundo. Realmente el éxito inmediato no me interesa en lo más mínimo. No tengo ese problema que probar a mí ni a nada que lo que hago tiene que tener una repercusión popular. Por supuesto que me encanta que me escuche muchísima gente. Lo que me interesa es que a la gente que le llego, sea profundo e intenso.