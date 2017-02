– En tu infancia parece importante la figura de su abuela porque fue la que lo crió, ¿no?

-Yo fui criado por dos mujeres. Tuve ausencia total de modelo paterno. De ahí también lo ñoño, lo chapado a la antigua. Tuve la crianza de mi madre, una profesional de los años 60-70 y de mi abuela, una mujer de post guerra. Era un niño antiguo porque tuve más influencia de mi abuela. Tenía más mentalidad de 1910 que de Mayo Francés. Después hice todo lo contrario, después me puse al día, cuando tenía 15 y 16 años fue cuando salí a los sótanos y conocí bandas como Los laxantes, Los Violadores, Virus, y paso a ser vanguardia, un referente de modernidad. Antes era excluido, no me invitaban a los partidos de fútbol, no me invitaban a los bailes, a las discotecas… Hice mi carrera por otro lado.