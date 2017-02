—He escuchado médicos que dicen que sí, otros que no. La única diferencia de estar tatuado en negro o en rojo es el color, la gama. Dicen que al estar totalmente tatuados en negro no se pueden prevenir las lesiones que tiene la piel. Toda tinta negra no se la puede detectar a tiempo. Y es discutible. Hay gente que está mucho más tatuada que Candelaria y mueren de viejos. Si fuere realmente peligroso estaría prohibido en todo el mundo, porque hoy el tatuaje es una pandemia.