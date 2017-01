-¿Te costó muchísimo dejarla?

-Me costó muchísimo dejarla. Hice un tratamiento con un psicólogo muy bueno y fue Chano que me pasó esa información. Él me llamaba todas las noches para hablar, yo estaba haciendo ejercicios pero con el pucho ahí metido. Para mí la marihuana es igual al cigarrillo a esta altura. Cualquier cosa que uno se pone con el fin de sacar la ansiedad es un grave error. Entonces le dije a Chano que no me sentía bien últimamente, no me sentía bien porquee me había enamorado de alguien; tengo ese diálogo con Chano como con otros amigos y me dice, "a vos te pasa que sos un loco obsesivo como yo", y me recomendó el psicólogo. Al psicoterapeuta le conté que fumaba un faso al día, pero que no tomaba alcohol ni nada, es lógico porque ya no tengo tres días para recuperarme y mi problema era la adicción a la marihuana. Entonces tomé un medicamento para liberar las neuronas y así fue como dejé. La primera semana me sentí bárbaro. Seamos fuertes, si estás enganchado y no podes salir, sos débil. El tema es engancharse. Cuando pasó, al mes me empecé a sentir mal, me agarraban ataques por la abstinencia, ahí comprendí que cuando alguien deja algo se la tiene que bancar porque es parte del proceso. Dejar cuesta, pero hay que aceptarlo.