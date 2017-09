-El problema no pasa por ahí. Si vos hacés las cosa bien en tu vida, no pasa por ahí. En mi caso ¿qué no querría que se sepa? Algo que no hago. Como cuento en el libro: una vez me dicen que hay unas fotos mías reveladores y al principio mi reacción fue de susto, porque es de susto. Somos humanos y, como dice el doctor López Rosetti somos emocionales antes que nada. A la razón le toma unos segundos entrar en escena y después del susto dije: si nunca me tomé fotos comprometedoras de nada. ¿Acaso alguien encontraría una grabación donde yo estoy aceptando plata de una empresa para publicar una nota? No, porque no lo hago y esto es lo que la gente espera de mí, que no haga eso. El problema de esto es el patrimonio, no que revelen datos tuyos. Si tienen algo tuyo, como la gente que se saca fotos íntimas con el celular. En el libro digo, si vas a sacar fotos con el celular, te digo cómo hacerlo pero no es una súper idea. En ese caso te pueden extorsionar para sacarte tu patrimonio. Salvo que seas un pedófilo, un delincuente o un asesino serial, las personas no estamos en riesgo de que se sepa algo de nuestras vidas impublicable.