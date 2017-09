En diálogo con Infobae, la experta analizó el panorama actual y compartió algunos casos de éxito en el mundo. El eje de innovación está puesto en producir contenido de calidad y en optar por estrategias de financiamiento donde la comunidad participe activamente, por ejemplo por medio de la suscripción, un modelo que hoy es casi la principal fuente de financiamiento en el caso de The Wall Street Journal, The New York Times o Vanity Fair, entre otros.