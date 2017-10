Curiosamente, los integrantes del Centro de Estudiantes del CNBA fueron los primeros en saber del abuso. En su propio comunicado, reconocieron: "Apenas se supo de la situación, se resguardó la integridad de la estudiante, hablando con el abusador para pedirle que no viniera más a la toma para no generar una situación incómoda para ella. Además, al día siguiente de lo sucedido empezamos a redactar un Protocolo contra la Violencia de Género para el colegio". Es decir, redactaron un protocolo, sabían quién era el agresor, pero no reportaron el hecho a las autoridades escolares, bajo el pretexto de respetar la voluntad de la víctima.