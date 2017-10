El abuso habría ocurrido el 8, y la chica lo contó una semana después en las redes sociales: "Lo que me pasó es bastante feo. Sufrí abuso sexual el jueves 8 por parte de un compañero del colegio. Fue una situación de mierda y una experiencia horrible que no es que pude olvidar y seguir adelante. Es algo que te deja hecha mierda y rompe un montón de cosas dentro tuyo. Yo sólo les cuento mi experiencia para que puntualmente sepan que esta persona es un abusador y eso no se pone en discusión", escribió la joven.