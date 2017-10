La investigación sobre Piedrahita Ceballos se inició hace un año, cuando al capo narco colombiano lo incluyeron en la llamada "lista Clinton" que elabora la Oficina de Control de Activos estadounidense (Office of Foreign Assets Control, OFAC), un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (Office of Terrorism and Financial Intelligence) del Ministerio de Hacienda estadounidense (Internal Revenue Service-IRS) que administra y aplica sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra diferentes países o individuos.