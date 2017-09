La fiscal Mayko sostiene que Villar Cataldo actuó de manera "desmedida", ya que cuando decidió disparar contra el delincuente "ya no estaba en riesgo su vida, sino sólo el derecho de propiedad que tenía respecto de un automóvil asegurado". Frente a esta interpretación, el médico subrayó: "Que me acusen de homicida es una injusticia". Al argumentar su defensa, recordó: "Yo fui inmediatamente agredido en la cabeza con un arma de fuego por esta persona. No contento con eso, fui extraído violentamente de mi vehículo y fui arrollado, me pasó por las dos piernas y luego veo que el auto se dirige nuevamente hacia mí para volver a pisarme. Cuando me reincorporo para no ser arrollado, pensé que me iba a matar. Ya me golpeó, me tiró al piso, me pasó por encima, me apuntaba, sólo quedaba que me matara. Mi pensamiento era que me iba a pegar un balazo y no iba a llegar vivo a ningún hospital por mis patologías".