Una denuncia anónima recibida a través de la ANMAC por la UFI-ARM, el ala de la Procuración dedicada a investigar el tráfico de armas, encabezada por los fiscales Jorge di Lello y Franco Picardi, indicaba: "Quiero denunciar al canal Bunker67 de Youtube donde enseñan a hacer armas caseras ya que es un peligro". Quien envió ese mensaje no era un usuario casual: dio explícitamente a la Justicia el nombre de Maffullo, que tenía "un polígono en su casa" en "la zona de Esteban Echeverría". Así, la Justicia comenzó a constatar la identidad del joven. Los registros del ex RENAR revelaron que Maffullo no es un usuario registrado de armas. La PFA fue despachada para constatar su domicilio.