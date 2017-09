Por decisión de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia, seis hombres del personal penitenciario fueron desplazados esta mañana de sus cargos ya que sospechan e investigan si hubo complicidad de parte ellos a la hora del escape. Se trata del director del penal, el subdirector de Asistencia y Tratamiento, el jefe del penal, el encargado de turno, el jefe de turno y el oficial de servicio, quienes no podrán efectuar sus cargos hasta tanto no se compruebe que no tuvieron responsabilidad en la fuga.