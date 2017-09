Los vigiladores que circulaban en la calle y los que estaban en las camionetas utilizaban armas de fuego para amedrentar. En general eran escopetas y pistolas. Además tenían conexión directa con la empresa de seguridad privada "Vae Soli S.A." integrada por al menos dos ex policiales (actualmente exonerados), Barreda y el ex Policía Federal Dávalos (hijo). El primero estuvo detenido en la causa AMIA, acusado de encubrimiento y es defendido por el también ex policía Juan José Ribelli, quien pasó preso casi 10 años por la causa AMIA, sospechado de ser el enlace clave de la conexión local para llevar a cabo el atentado.