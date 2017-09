"Yo lo vi todo. No había ninguna música fuerte. Vivo al lado. Salió a putearlos, como era de costumbre, siempre armado. A pesar de las denuncias en su contra, nunca le hicieron nada. A mí me tiroteó la casa sin música ni otro motivo. ¡Era un enfermo! (…) Arruinó a una familia trabajadora a la que no dejaba vivir en paz. Treinta años siendo vecina y siendo testigo de sus locuras. El macho salió siempre armado y nunca le requisaron la casa. Con todos los vecinos tuvo problemas", escribió una vecina de la calle llamada Sandra Teijeira en Facebook.