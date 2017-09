El autor del libro Enfermo de fútbol había denunciado que al "estar en la fase final de la escritura de la novela y en negociaciones con distintas editoriales para su publicación, le expliqué -a Levy- que prefería culminar esa etapa para sí después entregarle mi original. En ese momento incluso me afirma que posee una editorial y me propone que analice la posibilidad de editarla con su sello". Desde aquel día de la entrega del ejemplar, Frescó no tuvo más noticias de Levy. Pero cuando supo que Suar estaba filmando una película con un argumento muy parecido al de su libro, comenzó a sospechar.