Ahora que algunas heridas cicatrizaron, que son marcas gruesas pero ya no hay carne viva, los papás de Lola tienen ganas de regresar a Valizas. Creen que estar ahí los puede ayudar a entender, desde cierta distancia emocional, qué pasó. "A mí me da miedo Valizas. Pero estos días pensando y meditando dije 'voy a volver'. Quiero ir, voy a ir, voy a caer, pero me da un poco de miedo. Quiero ir, ver, creo que ellos, los que viven ahí, saben. Y por ahí les pregunto. Me gustaría ir y preguntar. Es una comunidad chiquita", desafía Adriana.