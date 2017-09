Las pruebas en contra de "Pipo" de las que Goral dispone son fuertes, concretas. Ambas menores declararon en el Cuerpo Médico Forense, en el contexto de cámaras Gesell, sus relatos fueron detallados. "Un ratito cada una, sexo oral, anal y vaginal. Me pegaba cachetazos y me agarraba de los pelos. Buscaba plata y me exigía, me ponía el cuchillo acá en el cuello", aseguró la más joven ante el órgano dependiente de la Corte Suprema.