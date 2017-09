Miguel Fortunato, padre de la víctima, se refirió al improvisado homenaje y señaló: "Esto es Genaro. Era un Sol. Esto era Genaro, lleno de amigos". Además, resaltó el buen trabajo realizado por la Justicia hasta el momento y aseguró no conocer a la asesina de su hijo, aunque estaba al tanto de la relación que tenían. Respecto de su futuro nieto afirmó: "Es lo que me devuelve las ganas de respirar". Por lo demás, criticó los comentarios que se emitieron en las redes sociales y las categorizó como "un montón de barbaridades", que Genaro "no era para nada violento" y que "estaba contento" porque iba a ser padre.