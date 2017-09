Mario Enrique Agüero, de 63 años, había tenido una fuerte discusión con su hijo, E., de 36 años de edad, en su casa sobre la calle Leyria en Azul, provincia de Buenos Aires. El plomero que había visitado la casa esa tarde fue el problema. Agüero padre, ex policía de la Bonaerense con rango de suboficial mayor, jubilado, consideraba que el plomero había cobrado muy caro. "Vos jodé que me pongo loquito y hago un desastre", advirtió Agüero padre frente a su hijo y a su mujer, A., de 71 años, que convivía con él en la casa. De un momento a otro, el ex policía perdió el control. Su hijo, espantado, lo denunció en una comisaría local por amenazas de muerte.