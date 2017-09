La propia Silva también hizo su declaración sobre el hecho durante la tarde del lunes. En su testimonio, reconoció haber girado en U con su auto Fiat Idea y dijo no haber visto a su pareja tirado en el suelo. "Pensé que había pisado un pozo. El chico me decía, 'lo pisaste, lo pisaste', pero no lo había visto", afirmó la joven.