Isabel Duarte, mamá de Elio, manifestó este jueves en diálogo con el canal de noticias C5N, tener ciertas "dudas" respecto a cómo se dieron los hechos: "Me dijeron que murió a las 4 de la tarde y a mí vinieron a avisarme a las 8 de la noche" y en esa línea agregó que "dijeron que el disparo fue en en el hombro y en el certificado dice que fue en el pecho, me dijeron que eran tres chicos y la mamá me dijo que eran cinco chicos".