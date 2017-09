Infobae llegó al lugar a comienzos de esta tarde. Muchos en el barrio no solo aseguraron no saber que S. estaba embarazada: la mayoría decía no conocer a la joven directamente, ni a ella ni a la auxiliar escolar que denunció el hallazgo de la bebé. "Se te van a hacer todos los boludos", advierte alguien al pasar. Un vecino de la cuadra primero dijo no conocerla, luego admitió: "Bueno, no se la ve mucho por acá". Nadie arriesgaba una hipótesis, una explicación de por qué la bebé está muerta.