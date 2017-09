Desde la querella no descartan que haya nuevas imputaciones, que ya suman 16. A estos siete nuevos imputados se agregan los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; los ex administrativos Jorge Bordón, Armando Gómez y José Luis Ojeda, y la monja japonesa Kumiko Kosaka, así como la ex asesora del Próvolo, Graciela Pascual: Todos ellos se encuentran detenidos. Además, están imputados por participación secundaria, también en libertad, otra monja, Asunción Martínez, y el jardinero Apolinario Choque.