También canaliza en el contacto con otras madres víctimas. Se hizo muy amiga de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, aun desaparecida, víctima de las redes de trata. "Hablo mucho con Susana y sé que si mi nena no hubiera aparecido hubiese seguido búscandola por los siglos de los siglos. Ahora pasa con la familia de Santiago Maldonado. No saber si está, si no está, es terrible", comenta, bebe un sorbo de un café cortado y sigue: "Yo sé que no tengo vuelta. Susana o la familia de Santiago tienen esperanzas, pero conviven con la incertidumbre. Susana me dice que la va a buscar hasta que se la entreguen como a mí. Lo mío no tiene vuelta atrás. Sólo me queda pedir Justicia".