Todo ocurrió en cuestión de segundos, quizás por eso no tomó conciencia del riesgo que corría. "No tengo registro sonoro de lo que pasó. Solamente escuchaba "al piso, al piso", recordó. Luego de intentar balear a Omar, los tres encapuchados salieron por la misma puerta por donde habían ingresado. Omar los siguió. "Los estaba esperando un auto afuera. Paré simplemente porque mi hermano, que venía corriendo atrás mío, me gritó dejalos", relató.