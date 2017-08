– Con una aplicación efectiva de la ley penal, con una mayor intervención de la víctima, en determinados casos que hoy en día no tienen ese determinado protagonismo. Sean los casos de perspectiva de género, por dar uno de los ejemplos que ni siquiera están tipificados. Hoy en día la perspectiva de género no la tenemos tipificada en el Código Penal, es otro de los aspectos que debemos ajustar. La intervención de la víctima no tiene ese carácter fuerte que la sociedad proclama y no se traduce en norma específica del Código Penal. Son algunos principios: principio de aplicación de la ley efectiva, de seguridad jurídica. Lo que tiene ver con las cláusulas de libertad condicional, de la reincidencia, genera mucha controversia por falta de claridad en la norma penal.