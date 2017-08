Once años para dictar una sentencia. Ese fue el tiempo que tardó la Justicia para condenar a los dueños de un departamento de la ciudad bonaerense de San Bernardo y al consorcio del edificio por la muerte de un joven y su novia tras inhalar monóxido de carbono. Esto, a pesar de que las pericias demostraron que el calefón de la vivienda (causante de la tragedia) no había recibido el mantenimiento correspondiente durante mucho tiempo y que la ventilación del edificio no cumplía con las obligaciones legales. Luego de varias idas y vueltas, finalmente el Juzgado Civil Nº 2 de Capital Federal determinó que tanto los propietarios como el consorcio tuvieron responsabilidad en el hecho y ahora deberán indemnizar a la hija del joven muerto y a los padres de la pareja.