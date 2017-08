Por ejemplo:

-"¿Cuanto sale una tiza? soy Pancuca".

-"Puedo ir a buscar algo porque con el material de ayer no pude hacer nada".

-"¿Tenés algo de verde por un 100?".

-"Soy Marisa, tengo 6 tizas a 250 si me podés comprar o venderme por algún lado te voy agradecer".

-"Compa ahí te mando 400. Mándame una porque enseguida me van a venir a comprar una entera. A mí me queda cortada, ni bien me compran te pago lo que falta".

-"Te vamos a proveer de la buena".

-"Mirá amigo si no confías cien es imposible hacer negocio. Yo, como te expliqué, soy grande y tengo buena estructura acá. Pero no pasa nada, dejamos para cuando nos juntemos nomás. Ya nos vamos a juntar y ahí vas a ver como soy y que podemos trabajar tranquilos. Yo hace muchos años que estoy en el ambiente y todos me conocen y saben cómo soy".