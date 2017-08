"Cuando llevaron a mi mujer al cuarto, el nene se dio cuenta, salió por la cocina hacia el garage y se fue al fondo, adonde estaba mi suegra. Desde ahí le avisaron a la Policía. No sé por qué actuó así, no es que lo hablamos antes. Se le ocurrió hacer eso, pero con la suerte de que no lo vieron ni se dieron cuenta de que estaba en casa", contó el papá.