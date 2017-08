Reveló también que decidió matar a sus compañeros "ahí en el momento, el fin de semana". "Yo le dije al dueño dos veces. El viejo sabía que me estaban envenenando. Lo único que me dijo fue 'por qué no te vas'; dos veces me lo dijo, que no había pruebas. Y yo no tenía plata para poner un abogado", aseguró. "Así yo ya no puedo formar una familia", agregó.