Hoy, José Pedro Potocar, el ex jefe de la Policía de la Ciudad designado por Horacio Rodríguez Larreta, está en su casa. Fue liberado por orden del juez de su caso, Ricardo Farías, a comienzos de este mes luego de pasar más de tres meses preso, acusado de ser la supuesta cabeza de una organización policial corrupta acusada de cobrarle coimas y tarifas extorsivas de protección a trapitos y a más de 30 comercios de la zona de Núñez y Saavedra con la Comisaría N°35 como epicentro. Puede que vuelva a estar preso. José Campagnoli, el fiscal del expediente encargado de investigarlo, apeló la libertad de Potocar. La salida del ex comisario, ya sin rango policial tras renunciar a su cargo desde su celda, fue vista con recelo por Campagnoli y su equipo: en sus cálculos, la Justicia había soltado al ex jefe de la Policía porteña con las mismas pruebas con las que lo había metido preso.