Horas después de haber pasado por los tribunales de Comodoro Py, el ex ministro de Planificación Julio De Vido sumó un nuevo dolor de cabeza en los tribunales: el juez Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa donde se investiga la compra de trenes chatarra a España y Portugal, hecho que motivó la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. De Vido suma así su segundo juicio, ya que a fines de septiembre arrancará el debate oral por la tragedia de Once.