Por eso los investigadores del robo no descartan ninguna hipótesis. Analizarán las cámaras de seguridad de la cuadra para intentar detectar la presencia de el o los intrusos. Lo que se sabe es que forzaron la puerta del garaje para ingresar. Presman evitó inclinarse por alguna hipótesis sobre el robo. "Soy perito informático, de los más antiguos, tengo muchas causas pero no tengo opinión. Pudo haber sido un robo", opinó y aclaró que él está tranquilo: "No me siento intimidado, pero la familia está preocupada".