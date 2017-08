"Robé por primera vez con mi mamá. Me llevó a un mercado y me ponía cosas adentro de la ropa. Después cuando veía que alguno tenía una bicicleta que yo no podía tener, me la adueñaba. Venía una bicicleta en la esquina y me la llevaba", recuerda. "Tenía la obligación de traer plata a mi casa, si no no dormía adentro, no vivía ahí, no era de la familia", graficó.