Yohana, madre de una de las víctimas, informó que recibió un llamado del director "en condición de urgente". "Me hizo pasar a la dirección y me contó que se había registrado una situación en la que mi hija lo había acusado de manosearla" declaró, y agregó: "Me dijo que era una acusación muy grave. Intentó excusarse de la situación. Luego pedí hablar con mi hija, quien se quebró y asintió con la cabeza cuando le pregunté por los abusos". "Ella le contó a sus compañeritas, pero a mí nunca me dijo nada", continuó.