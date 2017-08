Según la denuncia, la empresa Nueva Metropol a fin de no perder el cobro de los subsidios, reconvirtió los servicios diferenciales -que ya no estaban alcanzados por el beneficio- a servicios expresos que sí le permitía seguir percibiéndolos. Para completar la maniobra, le cobraba a los pasajeros la tarifa diferencial de 20 pesos, con lo que cubría el costo de ese servicio y al mismo tiempo recibía los subsidios del Estado haciendo pasar los viajes como "expreso" cuyo precio del boleto era en ese momento de 10 pesos. En los hechos a la hora de prestar el servicio la empresa denunciada brindaba un servicio expreso por el que debía cobrar 10 pesos aunque obligaba a los usuarios a pagar 20 como si fuera un servicio diferencial cuando en verdad no lo era.