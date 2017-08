De la autopsia no surgieron signos físicos de que haya recibido un disparo u otros golpes de violencia externa. "Eso no es excluyente de la posible participación de un tercero en el hecho", precisó el fiscal semanas atrás. Los bomberos de la provincia constataron que dentro del auto había sólo un ocupante, que estaba en el baúl y que se trataba de Gómez. Sospechan además que "habría estado vivo" al momento de explotar el Fiat Palio, ya que el cadáver no presentaba ninguna lesión.