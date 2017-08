El dueño de la empresa, Lázaro Cristobal, dijo que el doble homicida era "un tipo muy callado". "No hablaba. Que yo sepa no tenía antecedentes. No sé si tenía alguna enfermedad. Acá nadie molesta a nadie. Cuando yo venía, él siempre estaba trabajando en su lugar. Que yo sepa, no había peleas ni lo molestaban", aseguró. Herrera fue atacado con una tijera y se hizo pasar por muerto para no acabar de la misma manera que las otras dos personas.