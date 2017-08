Hoy, un año después, fuentes que conocen e investigan los movimientos de la Villa 18 de Septiembre apuntan que los Villalba retienen el territorio, pero no la transa; le permitirían a otro capo de la zona comerciar allí, previo pago de un canon, un alquiler. "Hay una suerte de respeto entre los viejos narcos de San Martín. No le van a copar la zona a 'Mameluco'", dice una voz histórica. Sin embargo, habría nueva competencia. Un ex colaborador de los Villalba aparentemente crece en poder mientras teje nuevas alianzas.