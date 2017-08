La Policía comenzó a observar los movimientos de Androvetto un mes atrás a partir de un dato que llegó a uno de los comisarios de Dolores. Si bien hasta ahora no pudieron comprobar que el hombre efectivamente alquile o preste sus armas para hechos delictivos, a los investigadores les resulta extraño que una persona guarde tantas armas y de semejante potencial en una casa. El sospechoso declaró que es coleccionista, pero no le creen. "No puede justificar sus armas, la mayoría no están registradas, no hay información los registros nacionales", explicó a Infobae una fuente policial, quien confesó: "Fuimos por unas armas y nos encontramos con un arsenal". Por eso creen que el imputado tenía relación directa con muchos ladrones de la zona.