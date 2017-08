"Esas cifras tienen un significado para mí, 59 es el año en que nací y 81 es la edad que tenía mi tía Rosita al fallecer. También curiosamente tengo 4 partes registradas en propiedad intelectual como biografía. Voy al supermercado le digo al cajero no me des bolsa, me la marca en la suma de mi cuenta y me la resta, -0,4", siguió la mujer.