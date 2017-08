De acuerdo con la investigación, Peralta tenía dos hijos: Cristian, de 27 años, y Karen, de 23. Se había divorciado y se llevaba muy bien con su ex pareja. "No descanso desde el día que apareció muerto. Era más que un hermano para mí, era como mi papá. ¿Por qué lo mató? No lo entiendo. Era re compinche con todos, vivía la vida a full, ayudaba a todo el mundo", dijo Laura, la hermana de Carlos, al diario Clarín.