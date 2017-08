"Hubiera sido más fácil que me mataran y no vivir todo este infierno. No se lo deseo a nadie. Realmente yo le pido perdón a la familia del fallecido, yo nunca quise matar a nadie, quise defenderme", manifestó Cariboni López, que está imputado por "homicidio con exceso en la legítima defensa" de Mariano Leonel Zárate.